Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16 farklı suçtan hakkında 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen C.B'nin (45) Şehitler Mahallesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Manisa'da bir cezaevi firarisi, operasyonla yakalandı - Son Dakika