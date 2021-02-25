Kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilen Yusuf Güzelsoy'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yenice Mahallesi Reddi İlhak Caddesi üzerinde,16 ABB 72 plakalı otomobilde hareketsiz bir kişiyi gören çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Manisa'da bir kişi, otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak

Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı