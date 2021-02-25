Manisa'nın Alaşehir İlçesinde 55 yaşındaki kişi, otomobilinde ölü bulundu.
Yenice Mahallesi Reddi İlhak Caddesi üzerinde,16 ABB 72 plakalı otomobilde hareketsiz bir kişiyi gören çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Sağlık ekipleri, otomobilin içinde hareketsiz yatan Yusuf Güzelsoy'un hayatını kaybettiği belirledi.
Kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilen Yusuf Güzelsoy'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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