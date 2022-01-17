Son dakika haber! Manisa'da bir kişi trafo yanında ölü olarak bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi elektrik trafosunun yanında ölü olarak bulunurken, şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Salihli'nin Adala Mahallesi'nde bulunan Şato piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye elektrik trafosunun yanında bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemelerde Murat Durmuş (41) isimli şahsın öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Murat Durmuş'un cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durmuş'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA