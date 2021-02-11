Son dakika haber: Manisa'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gökçukur Mahallesi için Kovid-19 vakaların artması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı verildi.

Karantinanın 10 gün boyunca uygulanacağı mahallenin giriş ve çıkışları da jandarma ekipleri tarafından kontrol altına aldı.