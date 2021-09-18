Manisa'nın Demirci ilçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında öğrenciler, doğa temizliği yaptı.

Demirci Belediyesi, Bardakçılar Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda bir araya gelen çocuklar ve velileri ile doğa sever vatandaşlar, Bardakçı Mahallesindeki Cevizlidere, Sığırova, Sarıçayır ve Güldürdek mevkilerinde çevre temizliği yaptı.

"Temiz Dünya İçin Hep Birlikte El Ele" yazılı tişörtlerle temizliğe katılan öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi.

Bardakçılılar Derneği Başkanı Ayşe Karagül yaptığı açıklamada, Demirci Belediyesi desteğiyle yaptıkları etkinlikle bir farkındalık oluşturmak istediklerini, yeni neslin çevresine karşı sorumlu yetişmesini istediklerini ifade etti.

Karagül, "Çocuklar, çevre bilincini bu etkinliklerle özümsüyor. Şu ana kadar 70 torba çöp topladık. Toplamaya devam ediyoruz. Özellikle çok sayıda cam şişe ve plastik şişe doğaya atılmış." dedi.

Bardakçı İlkokulunda eğitim gören Fatma Yıldız ise doğanın kirletilmesine çok üzüldüğünü, temiz tutulması için çaba göstereceğini dile getirdi.

Rabia Şalgam ise "Doğayı temiz tutmalıyız. Kirli olursa canlılar yaşayamaz. Bu yüzden bugünümüz çöp toplamaya ayırdık." dedi.