Son dakika haber: Manisa'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Manisa'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı

Bölgeye ulaşan AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri depremde zarar görmüş evlere giderek hasar tespiti yaptı.

İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyucak, Alibeyli ve Tiyenli Mahallesi ile çevresindeki Akhisar'ın Sazoba, Akselendi ve Beyoba'da bazı evlerde, iş yerlerinde ve kamu binalarında hafif hasar ve çatlaklar oluştu.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerini, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir haberin olmadığını belirtti.

Baybatur, "Çok şükür can, mal kaybının ve ağır hasarın olmadığını gördük. Bundan dolayı mutlu olduk, sevindik. Şu an itibarıyla hiçbir vatandaşımızda bir sıkıntı yok. Zaten olayın ilk dakikalarından itibaren bizler milletvekilleri olarak valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, AFAD, itfaiye, sağlık ekiplerimiz yani bu tür afetlerle ilgili devletin tüm müdahale etmesi gereken birimleri buradaydı." dedi.

Baybatur, depremin ardından vatandaşların yaşadığı şoku da atlattığını anlatarak, "Vatandaşlarımızda herhangi bir sıkıntı yok, herkes teskin olmuş bir şekilde oturuyor. Tabii ister istemez bu işin şokunu yaşadılar ama şu an itibarıyla kaybımız yok, ağır hasarımız yok. Devletimiz zaten bunların tespitlerini yapıyor, daha sonra bunlarla ilgili gereken çalışamalar yapılacak." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de deprem esnasında aracında olduğu için sarsıntıyı hissetmediğini ancak depremin büyüklüğünü öğrenince kaygılandıklarını dile getirdi.

Depremden alınacak önemli dersler olduğunu kaydeden Özel, "Depremin ne zaman nerede olacağı belli değil, merkezi yönetimin ve belediyelerin de her an en kötüsüyle karşılaşacakmış gibi tedbir alması gerekiyor." dedi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise 3 gün önce Büyükbelen Mahallesi'ndeki sel felaketinin ardından bugün de Kumkuyucak'ta depremle sarsıldıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tüm Saruhanlı'ya ve Manisa'ya geçmiş olsun diliyoruz. Tek sevindiğimiz konu şu ana kadar can ve mal kaybının olmaması. Ufak tefek hasarlar var ama deprem çok şiddetliydi. Biz de hissettik, deprem esnasında belediye encümen toplantısındaydık. Müthiş derecede sallandık, vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Belediye olarak, devlet kurumları olarak hep birlikte sahada vatandaşlarımızın yanındayız."

Saruhanlı, İtfaiye, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Manisa'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Son Dakika

20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:36:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Manisa'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]