Son dakika haber... Manisa'da durdurulan otomobilde 110 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 110 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kent girişlerindeki kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Akhisar'dan Manisa'ya gelen bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 110 paket kaçak sigara kağıdı bulundu.
Kaçak sigara kağıtlarına el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
- Kaynak: AA
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