Son dakika haber: Manisa'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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