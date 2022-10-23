Son dakika haber! Manisa'da eşini öldüren koca tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı Zafer Zeybek, polise verdiği ilk ifadesinde kripto para borsasına yüklü miktarda yatırım yaptığını ve eşiyle bu yüzden tartıştıklarını söylediği iddia edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi'nde yaşayan Zafer Zeybek, tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre cinayetin ardından şoka giren Zafer Zeybek, önce polisi arayarak durumu bildirdi ardından da üst kat komşusuna çıkarak yöneticisi olduğu apartmanın evraklarını teslim etti. Kanlar içerisinde Zeybek'i karşısında gören komşusu polisi ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler evin içerisinde zanlı Zafer Zeybek'i karısı Huriye Zeybek'in cansız bedeninin yanında buldu. Polise teslim olan Zeybek, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Zeybek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kripto borsasında para kaybettiği iddiası

Öte yandan Zafer Zeybek'in borsaya yüklü miktarda para yatırdığı ayrıca kripto para borsasında da yüklü miktarda para kaybettiği için de eşi Huriye Zeybek'le tartıştığı iddia edildi. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan bıçağı alan Zeybek, eşini karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. - MANİSA