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Son dakika haber... Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı

20.02.2022 17:02
Son dakika haber... Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan işitme engelli kadın hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan işitme engelli kadın hastaneye kaldırıldı.

İlyaslar Mahallesi'nde yaşayan S.O'nun (70) evinde ilk belirlemeye göre tüplü televizyonun alev alması sonucu yangın çıktı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında vücudunda yanıklar oluşan S.O, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Son dakika haber... Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı Son dakika haber... Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı Kırkağaç'ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı Erbakan, Kırkağaç'ta kongreye katıldı Erbakan, Kırkağaç'ta kongreye katıldı

Kırkağaç, Engelli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı - Son Dakika


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