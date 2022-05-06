Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

06.05.2022 00:55

Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tülay Mercan (22), Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Mercan, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika
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