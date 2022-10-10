Son dakika haber... Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

10.10.2022 15:07
Son dakika haber... Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken 30 bin 946 Amerikan doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirası paraya da el konuldu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken 30 bin 946 Amerikan doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirası paraya da el konuldu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün öğrenci ve kadın yapılanmasında yer aldığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 Amerikan Doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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