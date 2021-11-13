Hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı - Son Dakika

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Hastanenin önünden görüntü
Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Manisa'da hastane önünde silahlı saldırı girişiminde bulunan şüpheli kaçtı
MANİSA (AA) – Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesinin acil servisi önünde, bir kişi, husumetli olduğu kişiye silahla ateş edip kaçtı.
Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'ndeki hastaneye tedavi amacıyla gelen E.C'ye, hastanenin önüne gelen husumetlisi Ö.B, ateş açtı.
E.C, yara almadan kurtulurken şüpheli Ö.B, olay yerinden kaçtı.
Ekipler Ö.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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