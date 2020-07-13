Son dakika haber... Manisa'da havadan ve karadan trafik denetimi - Son Dakika

MANİSA'da, jandarma ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 660 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yaptığı belirlenen 23 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopterle, 10.30- 12.30 saatleri arasında Akhisar- Salihli yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan ve karadan yürütelen trafik denetimine, 36 personel katıldı. Yapılan denetimlerde 660 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yaptığı tespit edilen 23 araç ve sürücülerine idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.