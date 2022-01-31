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Havaya ateş açıp kaçan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Havaya ateş açıp kaçan 3 kişi yakalandı

31.01.2022 23:05

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde havaya ateş açıp araçla kaçan 3 kişi yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde havaya ateş açıp araçla kaçan 3 kişi yakalandı.

Polis ekipleri, Lala Paşa Mahallesi 3713 sokakta havaya ateş açan şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari aracı takip etmeye başladı.

Polisin kovalamacası sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, poşet içinde çok sayıda cep telefonu ve kesici aletler bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Ayrıca, şüphelilerin olayda kullandıkları ruhsatsız tabancayı bir otomobilin altına attıkları tespit edildi.

Havaya ateş açıp kaçan 3 kişi yakalandı
Havaya ateş açıp kaçan 3 kişi yakalandı
Havaya ateş açıp kaçan 3 kişi yakalandı

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Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havaya ateş açıp kaçan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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