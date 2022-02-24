Son dakika haber | Manisa'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Manisa'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

24.02.2022 12:27
Son dakika haber | Manisa'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

M.M (28) idaresindeki 45 FF 060 plakalı otomobil, Uşak- İzmir kara yolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında H.K'nin (54) kullandığı 35 R 0871 plakalı otomobil ise Gediz Nehri üzerinden geçen viyadüğün yakınlarında kontrolden çıkarak nehir yatağına düştü.

Kazada yaralanan sürücü H.K, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Otomobil, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Manisa'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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