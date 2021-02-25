Son dakika haber... Manisa'da jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri - Son Dakika

Son dakika haber... Manisa'da jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri

25.02.2021 13:39
Son dakika haber... Manisa'da jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kentte faaliyet gösteren işçi ve öğrenci servisi şoförlerine trafik güvenliği semineri verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kentte faaliyet gösteren işçi ve öğrenci servisi şoförlerine trafik güvenliği semineri verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince, TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi bahçesinde "Frene değil, trafik kurallarına güven" sloganıyla düzenlenen seminere yaklaşık 50 servis şoförü katıldı.

Seminerde servis şoförlerine trafik güvenliği, seyir esnasında servis içi kurallar hatırlatıldı.

Semineri veren Jandarma Astsubay Mert Dölek, jandarma trafik timleri olarak kaza gerçekleşmeden şoförleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şoförlerimize 'frene değil, trafik kurallarına güvenin' algısını yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Bizim için verimli faaliyetler oluyor, bu şekilde yaptığımız seminerler. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Etkinliğe katılan servis şoförü Muharrem Salur da semineri oldukça faydalı bulduğunu anlatarak, "Meslektaşlarımızla bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Çoğumuzun bildiği kuralların artık daha çok farkındayız, daha da bilinçlendik. Trafik kurallarına uydukça kaza yapma oranlarımız daha da düşecek. Jandarma ekiplerimize seminerleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı, Öğrenci Servisi, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Manisa'da jandarmadan servis şoförlerine trafik güvenliği semineri - Son Dakika


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