Son dakika haber! Manisa'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde Kafeler Sokağında bulunan bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre silahlı saldırı olayı Manisa'nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Topçu Sokak üzerinde bulunan kafeler önünde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi kafe önünde ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sonucu kafe önünde oturan Bahadır Akbay ile A. O. ve G. D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Bahadır Akbay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayı gerçekleştirdiği belirtilen kişi ya da kişileri arama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatarak bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.