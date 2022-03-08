Manisa'da soba zehirlenmesi: 4 yaralı - Son Dakika

- Manisa'da soba zehirlenmesi: 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sobadan çıkan dumandan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin içinden duman çıktığı fark eden komşular eve girerek durumu kontrol etti. O sırada evde bulunan L.O. ile F.O.'yu yerde baygın bir şekilde gören komşular durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bulundukları evden çıkartılan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılması sonrası Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam edilirken zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.