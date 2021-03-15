Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde tartıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı.

Konak Mahallesi Ethem Hoca Caddesi'ndeki bir evde Murat Ekmekçi (31) ile arkadaşı D.U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ekmekçi'ye ateş eden D.U, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

D.U'nun ifadesi doğrultusunda eve gelen ekipler, Ekmekçi'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince??????? tutuklandı.???????