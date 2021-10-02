Son dakika haber... Manisa'da kaza yapan bekçi yaşama tutunamadı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan bekçi sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Eylül'de Salihli-Kabazlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabazlı yönünden, Salihli istikametine gitmekte olan bekçi Yıldırım Altunkaya (31) yönetimindeki 13 AAE 412 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araç sürücüsü Altunkaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Altunkaya, ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç bekçi Altunkaya, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MANİSA