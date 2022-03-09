Manisa'da korkutan ev yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da korkutan ev yangını

09.03.2022 15:08

Manisa'da korkutan ev yangını Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde klimadan kaynaklanan yangında maddi hasar meydana geldi.

Manisa'da korkutan ev yangını

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde klimadan kaynaklanan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Saruhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K.'ya ait zemin katlı evde klimanın elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da korkutan ev yangını
Manisa'da korkutan ev yangını
Manisa'da korkutan ev yangını

YORUMLAR
500
Festivalin 3 yıldır iptal edilmesi mesir satışlarını düşürdü Festivalin 3 yıldır iptal edilmesi mesir satışlarını düşürdü Manisa'da Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi Manisa'da Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da korkutan ev yangını - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da korkutan ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement