Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde bulunan Atış Poligonu mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çalı Dede mevkiinde çıkan yangına 3 helikopter, 2 uçak,3 arazöz, 4 dozer, Salihli Orman Söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri havadan ve karadan müdahaleye etti. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da orman yangını - Son Dakika

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