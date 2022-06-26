Manisa'da orman yangını - Son Dakika
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Manisa'da orman yangını

26.06.2022 19:39
Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını: Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında 105 dönüm alan zarar gördü Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yakın havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Manisa'da orman yangını: Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında 105 dönüm alan zarar gördü

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yakın havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında yaklaşık 105 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Salihli'nin Kabazlı Mahallesi'nde bulunan Atış Poligonu mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çalı Dede mevkiinde çıkan yangına 3 helikopter, 2 uçak,3 arazöz, 4 dozer, Salihli Orman Söndürme ekipleri, Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri havadan ve karadan müdahaleye etti. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 105 dönüm ormanlık ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BA-

YORUMLAR
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Karacabey: '(Marmaris'teki orman yangını) Geceye göre yangın bugün 1 metre bile ilerlemedi' Karacabey: '(Marmaris'teki orman yangını) Geceye göre yangın bugün 1 metre bile ilerlemedi' Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (4) Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (4)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da orman yangını - Son Dakika

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