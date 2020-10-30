Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda - Son Dakika

Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda

30.10.2020 11:24

Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda Manisa'da korona virüse yakalanan ve 80 gündür yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Manisa Şehir Hastanesi personeli için veda töreni düzenlendi.

Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda

MANİSA - Manisa'da korona virüse yakalanan ve 80 gündür yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Manisa Şehir Hastanesi personeli için veda töreni düzenlendi.

Manisa Şehir Hastanesi İdari Hizmetler personellerinden 64 yaşındaki Ahmet Erkuş, tüm müdahalelere rağmen yakalandığı korona virüse yenik düştü. Yaklaşık 80 gündür tedavi gören Erkuş'un hayatını kaybetmesi hastane çalışanlarını yasa boğdu. Eskişehirli olan Erkuş için Manisa Şehir Hastanesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Saka, "Çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. 80 gün yaşam mücadelesi verdi. Ama maalesef kaybettik. Kendisine bugüne kadar bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Allah razı olsun diyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Okunan duaların ardından helallik alınması sonrası Erkuş'un cenazesi memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda
Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda
Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda
Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda
Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda
Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda
Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda

Şehir Hastanesi, Hastane, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda - Son Dakika

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