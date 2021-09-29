Son dakika haber! Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akgedik Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 arazöz ile bir helikopter ve çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.