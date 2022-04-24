Son dakika haber... Manisa'da orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Manisa'da orman yangını

24.04.2022 20:17
Son dakika haber... Manisa'da orman yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi, Araplı Deresi mevkiinde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Orman İşletme Ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Alaşehir ekipleri tarafından müdahale edilen yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma işleminin yapıldığı bölgede ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak Trafik kazası geçiren Duru'ya 'başkanlık' sürprizi Trafik kazası geçiren Duru'ya 'başkanlık' sürprizi

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Manisa'da orman yangını - Son Dakika


Son Dakika
19:58 Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
19:26 CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz
19:13 CHP'li milletvekili, Valinin talimatıyla Köy Enstitüsü'ne alınmadı: Kendimi terörist gibi hissediyorum
19:01 Trabzonspor'un şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatı taraftarı sinirlendirdi!
18:58 Hafif ticari aracın çarptığı ölen çocuğun yakınlarının "Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürek parçaladı!
18:26 Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 20:27:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Manisa'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement