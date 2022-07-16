Son dakika haberleri! Manisa'da orman yangını (1)

Akhisar'ın kırsal Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 söndürme helikopteri, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplere köylüler de destek veriyor.

Kaynak: DHA

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