Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın tarafından ilk kez kullanılan termal dronla aynı bölgede ikinci bir orman yangını tespit edildi. Yangın, karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. İki yangında toplam 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Manisa'da orman yangını (2) - Son Dakika

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