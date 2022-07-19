Son dakika haber: Manisa'da orman yangını (3)

MANİSA VALİLİĞİ: ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan ve devam eden yangınla ilgili olarak Manisa Valiliği'nden açıklama yapıldı. Anız yangınında alevlerin rüzgarın etkisiyle ormana sıçradığı belirtilen açıklamada, "Gördes İlçesi Karayağcı Mahallesi'nde saat 13.43 sıralarında meydana gelen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık araziye sıçramış olup, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 helikopter, 8 uçak, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 dozer ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) birimince 10 itfaiye, 15 su tankeri, 1 dozer ve 1 kepçe sevk edilmiş olup yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir. Ayrıca AFAD, sağlık ve jandarma personeli de bölgede görev yapmaktadır. Karayağcı Mahallesi'nde meydana gelen yangında 10 hayvan damından 320 civarı küçükbaş, 80 civarı büyükbaş hayvanın da tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ersan ERDOĞAN- Serkan ÖZDEMİR/MANİSA,