MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürülürken, 1 buçuk hektarlık bozuk meşelik alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Girelli Mahallesi Iscak mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler büyüyerek meşelik ormana sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Şefliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 11 orman işçisi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapıldı.

'SİGARADAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLEN YANGIN MEŞELİK ALANA SIÇRADI

Yangında 1 buçuk hektarlık meşelik alanın zarar gördüğünü belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Girelli Mahallesi Iscak mevkiinde otluk alanda sigaradan çıktığı düşünülen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevrede bulunan meşelik alana sıçradı. Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 buçuk hektarlık bozuk meşelik alan zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor" dedi.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

- Manisa