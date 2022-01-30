Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Halıtlı Mahallesi'nde Fahrettin Akbaş (25) idaresindeki 45 FA 645 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.
Kazada savrulan araç, yol kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Fatih Aytaç (27) ve Cafer Gürel (26), ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Akbaş, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Manisa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika