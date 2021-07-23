Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

M.Ü. (44) idaresindeki 45 L 4692 plakalı otomobil, Çanakçı Mahallesi'nde ilerlerken yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki A.Ç'ye çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin, bir anda yola fırlayan çocuğa çarpması ve çocuğun yakınlarının olay yerine koşması yer alıyor.