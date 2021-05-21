Son dakika haber... Manisa'da otomobilin çarptığı traktörün römorkundaki yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

Turgutlu'da 17 Mayıs'ta Muhammet A'nın kullandığı 34 CDT 548 plakalı otomobil, Otobüs Terminali Kavşağı yakınlarında bankette bekleyen Sedat K. (25) idaresindeki 45 SA 1877 plakalı traktörün römorkuna çarpmıştı. Kazada, sürücülerle otomobildeki Büşra A. (24) ve römorktaki Mustafa Keskin (56) yaralanmıştı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde 4 gün önce bir otomobilin yol kenarında bekleyen traktörün römorkuna çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu

Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu

Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi

Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi