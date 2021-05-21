Son dakika haber... Manisa'da otomobilin çarptığı traktörün römorkundaki yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 gün önce bir otomobilin yol kenarında bekleyen traktörün römorkuna çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Turgutlu Otobüs Terminali Kavşağı yakınlarında 17 Mayıs'ta meydana gelen kazada yaralanan Mustafa Keskin (56), kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Keskin'in cenazesi, Baktırlı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Turgutlu'da 17 Mayıs'ta Muhammet A'nın kullandığı 34 CDT 548 plakalı otomobil, Otobüs Terminali Kavşağı yakınlarında bankette bekleyen Sedat K. (25) idaresindeki 45 SA 1877 plakalı traktörün römorkuna çarpmıştı. Kazada, sürücülerle otomobildeki Büşra A. (24) ve römorktaki Mustafa Keskin (56) yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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