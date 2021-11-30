Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Veli Topal (72) idaresindeki 45 K 1010 plakalı traktör, Gökçeören Mahallesi ile Kenger Mahallesi yolunda şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Topal'ın cenazesi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Topal'ın yakınları gözyaşı döktü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika