Son dakika haber! Manisa'da seyahat kısıtlaması: Araçlara izin belgesi kontrolü yapıldı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı uygulanmaya başlandı. Kula'nın giriş çıkış noktalarında denetim yapan polis ve jandarma ekipleri izin belgesi kontrolü yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararının ardından Kula'da da, İzmir- Ankara D300 karayolunda jandarma ve polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Yoğunlaştırılmış dinamik denetim kapsamında ekipler her iki istikamette de seyahat eden araçları tek tek durdurarak, seyahat izin belge kontrolü yaptı. Kısmi kapanma dönemi boyunca sürecek olan denetlemeler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde kontroller devam edecek.Öte yandan, Kula'da bugün itibari ile başlayan denetlemelere, İlçe Emniyet Müdür Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam ve Gökçeören Jandarma Karakol Komutanı Umut Mercan katıldı.

- Manisa