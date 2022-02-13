Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde anlaşmazlık içindeki Zafer P. (27) ile V.Ç. (20) arasında tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine V.Ç, tabancayla Zafer P'yi başından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Zafer P'yi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Zafer P, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan V.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.