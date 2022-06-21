Son dakika haber! Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

21.06.2022 01:37
Son dakika haber! Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Adnan Temur (55), minibüsüyle evininin bahçesinden çıktığı sırada A.N'nın (22) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temur, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Gölmarmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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