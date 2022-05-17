Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

17.05.2022 10:05

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Mahir Sarbot (34), İbrahim Çelebi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yürürken kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sarbot'u Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Bel, göğüs ve omzundan tabancayla vurulan Sarbot'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, caddede kurşun isabet eden 4 araçta hasar oluştu.

Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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