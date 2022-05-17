Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Mahir Sarbot (34), İbrahim Çelebi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yürürken kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sarbot'u Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
Bel, göğüs ve omzundan tabancayla vurulan Sarbot'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, caddede kurşun isabet eden 4 araçta hasar oluştu.
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