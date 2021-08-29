Son dakika haber: Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğünce 5 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kılavuzlar Mahallesi Damlaca mevkisinde ekili alanların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aslan kükremesi nedeniyle rahatsızlık yaratan hayvanat bahçesinden bu kez de maymun kaçtı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur