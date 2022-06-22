Son dakika haber | Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

22.06.2022 19:50
Son dakika haber | Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika habere göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Koldere Mahallesi'nde, bünyesinde un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu bir tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, fabrikanın arka kısmındaki besi çiftliğine yaklaşınca buradaki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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