Koldere Mahallesi'nde, bünyesinde un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu bir tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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