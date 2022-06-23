Son dakika haber: Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tarım işletmesinde çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor.
Koldere Mahallesi'nde dün akşam un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, işletmenin arka kısmındaki besi çiftliğine yaklaşınca buradaki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.
Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince sabaha karşı yaklaşık 7 saatte söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Öte yandan işletmenin deposunda bulunan yem ve buğdayın yandığı öğrenildi.
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