Koldere Mahallesi'nde dün akşam un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü - Son Dakika

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