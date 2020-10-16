Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuntdağı Köseler Mahallesinde yaşayan M.T.'nin (58) evinde, televizyon tesisatındaki kaçaktan dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Kendi imkanlarıyla evden çıkan M.T. itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Alevlere müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucunda ev kullanılmaz hale geldi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Manisa'da televizyondan çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi - Son Dakika