Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Kendi imkanlarıyla evden çıkan M.T. itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuntdağı Köseler Mahallesinde yaşayan M.T.'nin (58) evinde, televizyon tesisatındaki kaçaktan dolayı yangın çıktı.

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