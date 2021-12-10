Manisa İl jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Y'nin (33) kentteki bir iş yerinde çalıştığını belirledi.

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