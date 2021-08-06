Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 9 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 9 ölü, 30 yaralı (2)

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,(DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.45 sıralarında İstanbul- İzmir kara yolu Soma ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a seyir halinde olan İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ tarafta bekleyen 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüste 50 yolcu ve 2 şoför ile muvain olduğu öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.