Son dakika haber | MANİSA'DA 'TIRNAKÇI' KADINLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber | MANİSA'DA 'TIRNAKÇI' KADINLAR KAMERADA

05.07.2022 16:58

Son dakika haber... MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir markete müşteri olarak giren 4 kadın, 'tırnakçılık' yöntemiyle para ve gıda ürünü çaldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir markete müşteri olarak giren 4 kadın, 'tırnakçılık' yöntemiyle para ve gıda ürünü çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki bir markette meydana geldi. Markete giren 4 şüpheliden 2'si aldıkları ürünün parasını verirken, diğerleri fiyat sorarak, çalışanın kafasını karıştırdı. Bir şüpheli, 2 şekerleme alıp, market çalışanına 200 TL'lik banknot verdi. Para üstü veren market çalışanından 100 TL'lik banknotu değiştirmesini isteyen şüpheli, daha sonra ürünleri almaktan vazgeçtiğini söyledi. Bu sırada para üstü dahil, el çabukluğuyla toplamda 350 TL alan şüpheliler, marketten çıktı. Olayın ardından kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden market çalışanı, kamera görüntülerini izleyince, bir şüphelinin 'tırnakçılık' yöntemiyle 350 TL'yi aldığını, diğerlerinin ise 200 TL'lik gıda ürününü şalvarlarına sakladıklarını gördü. Market çalışanının ihbarıyla gelen ve görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MANİSA'DA 'TIRNAKÇI' KADINLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | MANİSA'DA 'TIRNAKÇI' KADINLAR KAMERADA - Son Dakika
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