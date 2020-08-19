Son dakika haber | Manisa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Manisa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Son dakika haber | Manisa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Arslan (35) idaresindeki 06 ABD 645 plakalı hava kompresörü yüklü kamyonet, İzmir- Uşak kara yolu Kovukdere rampaları mevkisinde Emrah Çakıcı (26) idaresindeki 34 BS 7298 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Arslan ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince önce Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa, İzmir, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 00:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Manisa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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