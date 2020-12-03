Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sait Korkmaz idaresindeki 48 RZ 712 otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Jandarma İlçe Komutanlığı Kavşağında önce kırmızı ışıkta bekleyen Selçuk Sayış'ın kullandığı 35 EE 930 plakalı otomobile, daha sonra da Talat Kıtır (52) yönetimindeki 64 BH 398 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika