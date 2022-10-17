Kazada otomobilde bulunan 3 çocuk ile 2 kadın kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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