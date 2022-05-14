Son dakika haberi... Trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

14.05.2022 17:01

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamil A'nın (25) yönetimindeki 35 Y 57 33 plakalı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Selimşahlar Mahallesi geçişinde kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Ö. idaresindeki, 45 YB 2843 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Abdullah Ö. idaresindeki otomobilde bulunan Fatih Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Fatih Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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