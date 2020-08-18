Son dakika haber: Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde şüphe üzerine 20 ADE 873 plakalı otomobili durdurdu.

Ekiplerce otomobilde bulunan A.C. (29), B.O. (20), A.K. (47) ve H.D.'nin (19) üst aramaları ile otomobilde yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 3 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 av tüfeği ile 3 bin 420 lira para ele geçiririldi.

Gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekği belirtildi.